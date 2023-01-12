В Швеции нашли месторождение минералов, важных для возобновляемой энергетики

Шведская государственная горнодобывающая компания LKAB сообщила об обнаружении более миллиона тонн редкоземельных оксидов в районе города Кируна - крупнейшем известном месторождении в Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведского народа, но и для Европы и климата. Это может стать значительным подспорьем для производства критически важного сырья, абсолютно необходимого для обеспечения экологического перехода", - заявил генеральный директор LKAB Ян Мостром.
Отмечается, что редкоземельные минералы необходимы для многих высокотехнологичных производственных процессов и используются в электромобилях, ветряных турбинах, портативной электронике, микрофонах и динамиках.
Reuters добавляет, что редкоземельные металлы не добываются в Европе, поэтому континент зависит от импорта из других стран. В то же время, прогнозируется, что спрос на них возрастет из-за наращивания производства электромобилей и возобновляемой энергии.
В компании LKAB заявили, что планируют подать заявку на получение концессии на добычу в 2023 году, но пройдет минимум 10-15 лет, прежде чем станет возможной добыча и отгрузка минералов на рынок.
В конце прошлого года РБК-Украина сообщало, что Швеция стала четвертой европейской страной, которая предоставит украинским дорожникам временные мостовые конструкции для возобновления движения транспорта.
Кроме того, мы писали, что Швеция объявила приоритеты своего председательства в Евросоюзе в 2023 году. Среди ключевых направлений деятельности органа будут, в частности, вопросы российской полномасштабной войны против Украины.
Ранее сообщалось, что правительство Швеции выделило в помощь Украине еще 600 млн шведских крон, что составляет более 55 млн евро. Эти средства будут направлены на восстановление разрушенных школ, больниц, инфраструктуры и сельского хозяйства.
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