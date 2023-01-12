В Швеции нашли месторождение минералов, важных для возобновляемой энергетики

"Это хорошая новость не только для LKAB, региона и шведского народа, но и для Европы и климата. Это может стать значительным подспорьем для производства критически важного сырья, абсолютно необходимого для обеспечения экологического перехода", - заявил генеральный директор LKAB Ян Мостром.

Отмечается, что редкоземельные минералы необходимы для многих высокотехнологичных производственных процессов и используются в электромобилях, ветряных турбинах, портативной электронике, микрофонах и динамиках.

Reuters добавляет, что редкоземельные металлы не добываются в Европе, поэтому континент зависит от импорта из других стран. В то же время, прогнозируется, что спрос на них возрастет из-за наращивания производства электромобилей и возобновляемой энергии.

В компании LKAB заявили, что планируют подать заявку на получение концессии на добычу в 2023 году, но пройдет минимум 10-15 лет, прежде чем станет возможной добыча и отгрузка минералов на рынок.