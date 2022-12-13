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Швеція передасть Україні 55 млн євро: на що підуть кошти

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Швеція, Вівторок 13 грудня 2022 00:38
Швеція передасть Україні 55 млн євро: на що підуть кошти Фото: Швеція передасть Україні 55 млн євро допомоги (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Уряд Швеції виділив на допомогу Україні ще 600 мільйонів шведських крон (більше 55 млн євро).

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на SVT.

Міністр співробітництва у сфері розвитку Швеції Йохан Форсселл заявив, що ці кошти будуть направлені на відновлення зруйнованих шкіл, лікарень, інфраструктури та сільського господарства.

Деталі пакету допомоги будуть представлені на спільній донорській конференції у Парижі.

Нагадаємо, що уряд Швеції затвердив дев'ятий пакет військової допомоги Україні. Він у 1,5 раза більший, ніж попередній.

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