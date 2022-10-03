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У Швеції заявляють, що витік на "Північному потоці-2" збільшився

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Стокгольм, Понеділок 03 жовтня 2022 15:51
У Швеції заявляють, що витік на "Північному потоці-2" збільшився Фото: Швеція повідомляє про збільшення витоку на "Північному потоці-2" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Берегова охорона Швеції зафіксувала, що витік із газопроводу "Північний потік-2" збільшився. Його діаметр становить близько 30 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Шведські фахівці заявляють, що витік на "Північному потоці-2" повинен був зменшитися, натомість він збільшується. Берегова охорона продовжила надзвичайні заходи для стабілізації ситуації.

Оголошення у Швеції зробили після того, як російський "Газпром" заявив про припинення витоків на обох трубопроводах. Компанія РФ зазначила, що продовжує працювати над зниженням тиску на лінії B газопроводу "Північний потік-2".

"Незрозуміло, чи може тиск на лінії B призвести до більшого витоку, який помітила берегова охорона", - йдеться у повідомленні.

У Швеції заявляють, що витік на &quot;Північному потоці-2&quot; збільшився

Фото: витік газу на "Північному потоці-2" (cnn.com)

Нагадаємо, 27 вересня на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" виявили три витоку газу.

Вже 1 жовтня стало відомо, що одна з труб "Північного потоку-2" спорожніла. Вчора повідомили, що витік газу на "Північному потоці-1" теж припинився.

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Швеція Северный поток Північний потік-2
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