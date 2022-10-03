В Швеции заявляют, что утечка на "Северном потоке-2" увеличилась

Береговая охрана Швеции зафиксировала, что утечка из газопровода "Северный поток-2" увеличилась. Ее диаметр составляет около 30 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шведские специалисты заявляют, что утечка на "Северном потоке-2" должна была уменьшиться, но она увеличивается. Береговая охрана продолжила чрезвычайные меры по стабилизации ситуации.

Объявление в Швеции было сделано после того, как российский "Газпром" заявил о прекращении утечек на обоих трубопроводах. Компания РФ отметила, что продолжает работать над понижением давления на линии B газопровода "Северный поток-2".

"Непонятно, может ли давление на линии B привести к большей утечке, которую заметила береговая охрана", - говорится в сообщении.

Фото: утечка газа на "Северном потоке-2" (cnn.com)