У Швеції заявили, що "майже щотижня" зустрічають підводні човни РФ у Балтійському морі

Про це заявив операційний командувач Військово-морських сил Швеції Марко Петкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, Росія "постійно посилює" свою присутність у регіоні, і спостереження за її кораблями є звичною частиною життя шведського флоту. Він наголосив, що країна "майже щотижня" зустрічає російські підводні човни в Балтійському морі.

"Це дуже поширене явище", - сказав Петкович, додавши, що кількість спостережень збільшилася в останні роки.

Він зазначив, що Росія збільшує свої можливості й виробляє по одному підводному човну класу "Кіло" на рік у Санкт-Петербурзі та Калінінградській анклаві.

Командувач зазначив, що Росія проводить "цілеспрямовану і постійну програму модернізації" своїх кораблів.

"Як тільки в Україні буде встановлено режим припинення вогню або перемир'я – ми оцінюємо, що Росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Отже, з огляду на це, [шведський] флот повинен постійно зростати і зосереджуватися на загальній картині", - наголосив Петкович.

Він зазначив, що тіньовий флот Росії, який складається з нафтових танкерів під цивільним прапором, також викликає занепокоєння, і не виключив можливість використання таких кораблів для запуску дронів.

"Тіньовий флот сам по собі не є військовою проблемою, але він може вплинути на наші країни з військової точки зору", - додав Петкович.