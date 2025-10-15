ua en ru
Шведські літаки та кораблі супроводжують підводний човен РФ у Балтійському морі

Середа 15 жовтня 2025 14:21
Шведські літаки та кораблі супроводжують підводний човен РФ у Балтійському морі Фото: шведські літаки та кораблі супроводжують підводний човен РФ у Балтійському морі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Військові кораблі та літаки ВМС Швеції у Балтійському морі виявили та супроводжують російський підводний човен типу Kilo за класифікацією країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter ВМС Швеції.

"Вчора російський підводний човен пройшов у Балтійське море через протоку Великий Бельт. Шведські винищувачі та військові кораблі зустріли підводний човен вже в Каттегаті та стежать за ним", - зазначили у шведських ВМС.

Зображення

Повідомляється, що це рутинна операція, яка відбувається у тісній співпраці з союзниками по НАТО.

"Збройні сили мають добру картину ситуації в нашому районі", - додали у ВМС країни.

Повідомляється, що поки що неможливо точно визначити назву підводного човна російської армії.

Зображення

Що передувало

Нагадаємо, У четвер, 9 жовтня, біля берегів Франції сплив російський підводний човен. У відповідь на інцидент Альянс заявив про готовність захищатися. За човном спостерігав фрегат ВМС Франції.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте висміяв технічний стану підводного флоту РФ. Зокрема, він назвав один з російських підводних човнів "зламаним", і пожартував, що той "шкутильгає додому".

У заяві Рютте йдеться про російську дизельну субмарину "Новоросійськ", яку днями помітили біля узбережжя Франції. Росія заявила, що човен нібито не має несправностей і піднявся на поверхню для дотримання правил навігації.

Водночас влада Нідерландів повідомила, що "Новоросійськ" бачили на буксирі в Північному морі, що йде в розріз з російською заявою.

