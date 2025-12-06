ua en ru
В Швеции заявили, что "почти каждую неделю" встречают подводные лодки РФ в Балтийском море

Швеция, Суббота 06 декабря 2025 12:38
В Швеции заявили, что "почти каждую неделю" встречают подводные лодки РФ в Балтийском море Иллюстративное фото: флот Швеции "почти каждую неделю" встречает подводные лодки РФ в Балтийском море (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Шведский военно-морской флот "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

Об этом заявил операционный командующий Военно-морских сил Швеции Марко Петкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, и наблюдение за ее кораблями является привычной частью жизни шведского флота. Он подчеркнул, что страна "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

"Это очень распространенное явление", - сказал Петкович, добавив, что количество наблюдений увеличилось в последние годы.

Он отметил, что Россия увеличивает свои возможности и производит по одной подводной лодке класса "Кило" в год в Санкт-Петербурге и Калининградском анклаве.

Командующий отметил, что Россия проводит "целенаправленную и постоянную программу модернизации" своих кораблей.

"Как только в Украине будет установлен режим прекращения огня или перемирие - мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе. Следовательно, учитывая это, [шведский] флот должен постоянно расти и сосредотачиваться на общей картине", - подчеркнул Петкович.

Он отметил, что теневой флот России, который состоит из нефтяных танкеров под гражданским флагом, также вызывает беспокойство, и не исключил возможность использования таких кораблей для запуска дронов.

"Теневой флот сам по себе не является военной проблемой, но он может повлиять на наши страны с военной точки зрения", - добавил Петкович.

Напомним, в октябре военные корабли и самолеты ВМС Швеции в Балтийском море обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку типа Kilo по классификации стран НАТО.

