У Швеції затримали шпигунів, які виявилися емігрантами з Росії

Поліція безпеки Швеції затримала 22 листопада чоловіка та жінку, яких підозрюють у серйозному шпигунстві. Вони виявилися подружньою парою емігрантів з Росію, які нібито тихо жили у передмісті Стокгольма.

Поліція безпеки підозрює, що вони десять років шпигували на користь іноземної держави. При цьому дії чоловіка кваліфікують як "грубу розвідувальну діяльність проти Швеції", а також на користь третьої країни. Жінку підозрюють як спільницю.

Відомо, що пара емігрувала у Швецію ще на початку 2000-х і мала тут експортно-імпортний бізнес, у тому числі із електронними компонентами та промисловими технологіями, з обігом понад 30 млн шведських крон на рік. Саме через цю компанію чоловіка почали підозрювати у шпигунстві - він міг використовувати її як основу для незаконної розвідувальної діяльності.

"Згідно з офіційними документами, компанія чоловіка в минулому перебувала під пильною увагою. У 2016 році податкова служба Швеції отримала дозвіл провести обшук у будинку пари, щоб зібрати докази в рамках розслідування податкових злочинів. Податкове агентство Швеції виявило, що компанії мають складну структуру власності, яка веде до податкових гаваней за кордоном", - йдеться у виданні.