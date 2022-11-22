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У Швеції затримали шпигунів, які виявилися емігрантами з Росії

Фото: поліція безпеки Швеції затримала шпигунів, які виявилися емігрантами з Росії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Поліція безпеки Швеції затримала 22 листопада чоловіка та жінку, яких підозрюють у серйозному шпигунстві. Вони виявилися подружньою парою емігрантів з Росію, які нібито тихо жили у передмісті Стокгольма.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведське видання svt.se.

Поліція безпеки підозрює, що вони десять років шпигували на користь іноземної держави. При цьому дії чоловіка кваліфікують як "грубу розвідувальну діяльність проти Швеції", а також на користь третьої країни. Жінку підозрюють як спільницю.

Відомо, що пара емігрувала у Швецію ще на початку 2000-х і мала тут експортно-імпортний бізнес, у тому числі із електронними компонентами та промисловими технологіями, з обігом понад 30 млн шведських крон на рік. Саме через цю компанію чоловіка почали підозрювати у шпигунстві - він міг використовувати її як основу для незаконної розвідувальної діяльності.

"Згідно з офіційними документами, компанія чоловіка в минулому перебувала під пильною увагою. У 2016 році податкова служба Швеції отримала дозвіл провести обшук у будинку пари, щоб зібрати докази в рамках розслідування податкових злочинів. Податкове агентство Швеції виявило, що компанії мають складну структуру власності, яка веде до податкових гаваней за кордоном", - йдеться у виданні.

Нещодавно шведські прокурори звинуватили двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни в період з 2014-го по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.

Нагадаємо, раніше 58-річний співробітник британського посольства в Берліні визнав себе винним у передачі держтаємниці Росії.

Також перед цим стало відомо, що служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсі людину, яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.

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Швеція