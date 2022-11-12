У Швеції звинуватили екс-працівника Служби безпеки в шпигунстві для російського ГРУ

Шведські прокурори звинувачують двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни (SAPO) в період з 2014 по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Оголошення звинувачень стало результатом завершення розслідування, яке тривало з 2017 року, уточнюють у шведській прокуратурі.

Передбачається, що збиранням секретної інформації для Головного розвідувального управління РФ займався екс-працівник Служби безпеки Швеції та колишній військовий.

Як зазначив головний прокурор у справі Пер Ліндквісте, дана інформація в руках іншої держави "може завдати шкоди Швеції".

Один із фігурантів справи був взятий під варту у вересні, а інший - у листопаді.

Як уточнюється, підозрювані - брати Пейман и Пайам Кія, які народилися в Ірані. Їм по 42 та 35 років, пише Euronews.

Чоловікам було пред'явлено звинувачення у шпигунстві за обтяжливих обставин, тоді як одному з них також було пред'явлено звинувачення у передбачуваній несанкціонованій обробці секретної інформації.

Обом загрожує довічне ув'язнення у разі засудження. У Швеції воно передбачає щонайменше 20-25 років в'язниці.