У Швеції звинуватили екс-працівника Служби безпеки в шпигунстві для російського ГРУ
Шведські прокурори звинувачують двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни (SAPO) в період з 2014 по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Оголошення звинувачень стало результатом завершення розслідування, яке тривало з 2017 року, уточнюють у шведській прокуратурі.
Передбачається, що збиранням секретної інформації для Головного розвідувального управління РФ займався екс-працівник Служби безпеки Швеції та колишній військовий.
Як зазначив головний прокурор у справі Пер Ліндквісте, дана інформація в руках іншої держави "може завдати шкоди Швеції".
Один із фігурантів справи був взятий під варту у вересні, а інший - у листопаді.
Як уточнюється, підозрювані - брати Пейман и Пайам Кія, які народилися в Ірані. Їм по 42 та 35 років, пише Euronews.
Чоловікам було пред'явлено звинувачення у шпигунстві за обтяжливих обставин, тоді як одному з них також було пред'явлено звинувачення у передбачуваній несанкціонованій обробці секретної інформації.
Обом загрожує довічне ув'язнення у разі засудження. У Швеції воно передбачає щонайменше 20-25 років в'язниці.
Нагадаємо, раніше 58-річний співробітник британського посольства в Берліні визнав себе винним у передачі держтаємниці Росії.
Також перед цим стало відомо, що служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсі людину, яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.
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