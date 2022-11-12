ua ru
Сб, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Швеції звинуватили екс-працівника Служби безпеки в шпигунстві для російського ГРУ

Новость на русском →
Швеція, Субота 12 листопада 2022 03:10
У Швеції звинуватили екс-працівника Служби безпеки в шпигунстві для російського ГРУ Фото: у Швеції заарештовані підозрювані у шпигунстві для РФ (english.alarabiya.net)
Автор: Володимир Костирін

Шведські прокурори звинувачують двох громадян у шпигунстві на користь Росії - один із фігурантів працював у Службі безпеки країни (SAPO) в період з 2014 по 2015 рік, а також до цього служив у шведських збройних силах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Оголошення звинувачень стало результатом завершення розслідування, яке тривало з 2017 року, уточнюють у шведській прокуратурі.

Передбачається, що збиранням секретної інформації для Головного розвідувального управління РФ займався екс-працівник Служби безпеки Швеції та колишній військовий.

Як зазначив головний прокурор у справі Пер Ліндквісте, дана інформація в руках іншої держави "може завдати шкоди Швеції".

Один із фігурантів справи був взятий під варту у вересні, а інший - у листопаді.

Як уточнюється, підозрювані - брати Пейман и Пайам Кія, які народилися в Ірані. Їм по 42 та 35 років, пише Euronews.

Чоловікам було пред'явлено звинувачення у шпигунстві за обтяжливих обставин, тоді як одному з них також було пред'явлено звинувачення у передбачуваній несанкціонованій обробці секретної інформації.

Обом загрожує довічне ув'язнення у разі засудження. У Швеції воно передбачає щонайменше 20-25 років в'язниці.

Нагадаємо, раніше 58-річний співробітник британського посольства в Берліні визнав себе винним у передачі держтаємниці Росії.

Також перед цим стало відомо, що служба безпеки Норвегії затримала в місті Тромсі людину, яка, за підозрою влади королівства, займалася шпигунською діяльністю на користь РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Швеція Прокуратура
NEWS
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра
Ви не сховаєтесь. Зеленський дав пораду росіянам на правому березі Дніпра
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі