У Швеції запропонували створити армію північних країн на тлі загострення відносин із РФ

Голова парламентського комітету з питань оборони Швеції Петер Хультквіст запропонував створити об'єднану армію північних країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.
Причиною для формування об'єднаної армії на думку Хультквіста є посилення напруженості у відносинах із Російською Федерацією. Для цього потрібно, щоб Фінляндія, Швеція та Норвегія взяли колективну відповідальність за захист кордонів один одного.
Раніше стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" у новому пакеті військової допомоги.
Також нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков поговорив із новим міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
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