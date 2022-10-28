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У Швеції запропонували створити армію північних країн на тлі загострення відносин із РФ

Фото: у Швеції запропонували створити армію північних країн (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Голова парламентського комітету з питань оборони Швеції Петер Хультквіст запропонував створити об'єднану армію північних країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens Nyheter.

Причиною для формування об'єднаної армії на думку Хультквіста є посилення напруженості у відносинах із Російською Федерацією. Для цього потрібно, щоб Фінляндія, Швеція та Норвегія взяли колективну відповідальність за захист кордонів один одного.

Раніше стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" у новому пакеті військової допомоги.

Також нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков поговорив із новим міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

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