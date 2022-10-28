В Швеции предложили создать армию северных стран на фоне обострения отношений с РФ

Председатель парламентского комитета по обороне Швеции Петер Хультквист предложил создать объединенную армию северных стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens Nyheter.
Причиной для формирования объединенной армии по мнению Хультквиста является усиление напряженности в отношениях с Российской Федерацией. Для этого нужно, чтобы Финляндия, Швеция и Норвегия взяли коллективную ответственность за защиту границ друг друга.
Ранее стало известно, что Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи.
Также напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников побеседовал с новым министром обороны Швеции Полом Йонсоном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.