Резніков поговорив з новим міністром оборони Швеції: подробиці

У вівторок, 25 жовтня, міністр оборони України Олексій Резніков поговорив з новим міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства оборони України.

"Ми вдячні Швеції за неймовірну підтримку", - додав Резніков.

Резніков додав, що із шведським колегою він обговорив посилення обороноздатності країни.

"Я привітав свого колегу з призначенням і запросив його відвідати Київ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Резніков обговорив з главою Пентагону провокації Росії та нову допомогу.

Раніше стало відомо, що Швеція передасть Україні "важливі інструменти" в новому пакеті військової допомоги.

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