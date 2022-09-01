Швеция передаст Украине "важные инструменты" в новом пакете военной помощи, - Резников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter .

"Отличные новости о новом пакете военной помощи из Швеции, которые мой друг и коллега, глава Минобороны Швеции Петер Хультквист, подтвердил сегодня. Ряд важных и ценных инструментов будут предоставлены нашим войскам на линии фронта. Дорогая Швеция, ты помогаешь нам… как старым друзьям", - написал Резников по итогам переговоров.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о новом пакете военной помощи Украине от Швеции и заявил, что в него вошло "именно то, что больше всего сейчас нужно на фронте".

Также мы писали, что в МИД Швеции раскрыли содержание нового пакета военной помощи для ВСУ.

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