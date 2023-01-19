UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Швеції винесли вирок братам, які шпигували на користь Росії протягом 10 років

Фото: у Швеції винесли вирок братам, які шпигували на користь Росії протягом 10 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Стокгольмський окружний суд Швеції виніс вирок двом братам, які протягом 10 років шпигували на користь Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local.

У Швеції до довічного ув'язнення засудили 42-річного Пеймана Кіа, а його 35-річного брата Паяма Кіа - до дев'яти років та десяти місяців.

Пейман Кіа протягом багатьох років працював на поліцію безпеки Säpo, а також на Збройні сили та їх службу розвідки Must.

За попередньою змовою в інтересах Росії, брати здобували й передавали інформацію, розкриття якої б могло завдати шкоди безпеці Швеції. Пеймана Кіа було визнано винним у зборі близько 90 секретних документів. Його ж брат був визнаний винним у підтримці контактів з російською розвідкою та передачі близько 45 секретних документів.

"Росія є найбільшою загрозою для безпеки Швеції. Що стосується іноземної влади, то акти шпигунства на користь Росії повинні розглядатися як найсерйозніші", - йдеться в рішенні суду.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в СБУ нещодавно назвали кількість диверсантів та шпигунів, яких було затримано з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвеція