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В Швеции вынесли приговор братьям, которые шпионили в пользу России в течение 10 лет

Фото: в Швеции вынесли приговор братьям, которые шпионили в пользу России в течение 10 лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Стокгольмский окружной суд Швеции вынес приговор двум братьям, которые в течение 10 лет шпионили в пользу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local.

В Швеции к пожизненному заключению приговорили 42-летнего Пеймана Киа, а его 35-летнего брата Паяма Киа - к девяти годам и десяти месяцам.

Пейман Киа в течение многих лет работал на полицию безопасности Säpo, а также на Вооруженные силы и их службу разведки Must.

По предварительному сговору в интересах России, братья добывали и передавали информацию, раскрытие которой могло бы нанести ущерб безопасности Швеции. Пейман Киа был признан виновным в сборе около 90 секретных документов. Его же брат был признан виновным в поддержании контактов с российской разведкой и передаче около 45 секретных документов.

"Россия является самой большой угрозой для безопасности Швеции. Что касается иностранных властей, то акты шпионажа в пользу России должны рассматриваться как самые серьезные", - говорится в решении суда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в СБУ недавно назвали количество диверсантов и шпионов, которые были задержаны с начала полномасштабного вторжения России.

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