Стало відомо, скільки російських диверсантів та шпигунів затримали від початку війни
Правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.
"З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства", - йдеться у повідомленні.
За інформацією від СБУ, понад 340 з них - скеровано до суду. Правоохоронцям вдалося викрити понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.
"Так у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки", - додали в СБУ.
Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.
Нагадаємо, що двоє чоловіків у Києві вирішили організувати "фабрику тролів" та закликати людей підтримувати армію РФ. Правоохоронцям вдалося виявити їх та нейтралізувати агентурну мережу.
Головний інженер комбінату хлібопродуктів у Куп‘янську під час окупації міста пішов на співпрацю з РФ та вивозив зерно у Ростов-на-Дону. Після деокупації міста правоохоронці виявили його та помістили під варту.
СБУ затримала у Львівській області російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. У нього знайшли фото з Петром Симоненком, що керував забороню в Україні Компартією.
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