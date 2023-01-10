Стало відомо, скільки російських диверсантів та шпигунів затримали від початку війни

Правоохоронці затримали понад 600 шпигунів та російських диверсантів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ.

"З початку повномасштабної агресії РФ Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства", - йдеться у повідомленні.

За інформацією від СБУ, понад 340 з них - скеровано до суду. Правоохоронцям вдалося викрити понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

"Так у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки", - додали в СБУ.

Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.