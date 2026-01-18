У Швеції викрили "Z-черниць": пов’язані з РФ монахині збирали гроші в церквах

Напередодні Різдва черниці з білоруського монастиря Святої Єлизавети продавали вироби ручної роботи у шведських церквах. Згодом з’ясувалося, що за цією діяльністю могли стояти російська пропаганда та спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Церква Швеції офіційно попередила, що кошти збирали представниці монастиря, який:
У заяві зазначається, що твердження про благодійність є неправдивими, а вірян закликали не підтримувати діяльність монастиря в будь-якій формі.
Черниці монастиря Святої Єлизавети відомі як так звані "Z-черниці" - після початку повномасштабної війни вони публічно демонстрували символ "Z".
Їх неодноразово фіксували:
Духовний керівник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав черниць "бойовою одиницею".
Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що не усвідомлював можливих ризиків, запрошуючи черниць до храму.
Він зазначив, що тепер розуміє, як подібні візити можуть використовуватися у пропагандистських цілях. Водночас він заперечив, що продаж сувенірів міг фінансувати війну, наголосивши, що йшлося про незначні суми.
У Церкві Швеції інцидент вважають частиною ширшої проблеми. За словами керівниці кризового планування Крістіни Сміт, Росія системно намагається:
Вона наголосила, що вторгнення РФ у 2022 році стало "груби́м пробудженням" для шведського суспільства.
Окрему стурбованість викликає православна церква у Вестеросі, збудована за 300 метрів від стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос.
Шведські спецслужби припускають, що об’єкт може використовуватися для спостереження за критичною інфраструктурою. У міській раді заявили, що церкву підозрюють у зборі розвідувальної інформації проти Швеції.
Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку війни та заявляє, що займається виключно допомогою нужденним. На запит журналістів The Telegraph оперативної відповіді надано не було.
Раніше ми писали, що у Києві при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" виявили підпільну школу, де діти навчаються за радянськими підручниками, вивчають російську та дивляться російські фільми.