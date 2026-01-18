RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Швеции разоблачили "Z-монахинь": связанные с РФ монахини собирали деньги в церквях

Фото: Монастырь Святой Елизаветы (Telegram)
Автор: Наталья Кава

Накануне Рождества монахини из белорусского монастыря Святой Елизаветы продавали изделия ручной работы в шведских церквях. Впоследствии выяснилось, что за этой деятельностью могли стоять российская пропаганда и спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Связи с ГРУ и поддержка агрессии РФ

Церковь Швеции официально предупредила, что средства собирали представительницы монастыря, который:

  • открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину;
  • имеет тесные связи с российской военной разведкой ГРУ;
  • использует доходы для поддержки российского национализма и войны.

В заявлении отмечается, что утверждения о благотворительности являются ложными, а верующих призвали не поддерживать деятельность монастыря в любой форме.

Кто такие "Z-монахини"

Монахини монастыря Святой Елизаветы известны как так называемые "Z-монахини" - после начала полномасштабной войны они публично демонстрировали символ "Z".

Их неоднократно фиксировали:

  • на временно оккупированных территориях Украины;
  • в бронежилетах рядом с российскими военными;
  • во время мероприятий по "повышению боевого духа" армии РФ.

Духовный руководитель монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл монахинь "боевой единицей".

Реакция Швеции и объяснения настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что не осознавал возможных рисков, приглашая монахинь в храм.

Он отметил, что теперь понимает, как подобные визиты могут использоваться в пропагандистских целях. В то же время он отрицает, что продажа сувениров могла финансировать войну, подчеркнув, что речь шла о незначительных суммах.

Церкви как инструмент гибридной войны

В Церкви Швеции инцидент считают частью более широкой проблемы. По словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, Россия системно пытается:

  • получать доступ к церковным зданиям в странах НАТО;
  • размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов;
  • создавать иллюзию поддержки Кремля за рубежом.

Она подчеркнула, что вторжение РФ в 2022 году стало "грубым пробуждением" для шведского общества.

Церковь возле стратегического аэропорта

Отдельную обеспокоенность вызывает православная церковь в Вестеросе, построенная в 300 метрах от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос.

Шведские спецслужбы предполагают, что объект может использоваться для наблюдения за критической инфраструктурой. В городском совете заявили, что церковь подозревают в сборе разведывательной информации против Швеции.

Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку войны и заявляет, что занимается исключительно помощью нуждающимся. На запрос журналистов The Telegraph оперативного ответа предоставлено не было.

 

Ранее мы писали, что в Киеве при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" обнаружили подпольную школу, где дети учатся по советским учебникам, изучают русский и смотрят российские фильмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция