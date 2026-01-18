У Швеції викрили "Z-черниць": пов’язані з РФ монахині збирали гроші в церквах
Напередодні Різдва черниці з білоруського монастиря Святої Єлизавети продавали вироби ручної роботи у шведських церквах. Згодом з’ясувалося, що за цією діяльністю могли стояти російська пропаганда та спецслужби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Зв’язки з ГРУ та підтримка агресії РФ
Церква Швеції офіційно попередила, що кошти збирали представниці монастиря, який:
- відкрито підтримує повномасштабне вторгнення Росії в Україну;
- має тісні зв’язки з російською військовою розвідкою ГРУ;
- використовує доходи для підтримки російського націоналізму та війни.
У заяві зазначається, що твердження про благодійність є неправдивими, а вірян закликали не підтримувати діяльність монастиря в будь-якій формі.
Хто такі "Z-черниці"
Черниці монастиря Святої Єлизавети відомі як так звані "Z-черниці" - після початку повномасштабної війни вони публічно демонстрували символ "Z".
Їх неодноразово фіксували:
- на тимчасово окупованих територіях України;
- у бронежилетах поруч із російськими військовими;
- під час заходів із "підвищення бойового духу" армії РФ.
Духовний керівник монастиря протоієрей Андрій Лемешонок раніше називав черниць "бойовою одиницею".
Реакція Швеції та пояснення настоятеля
Настоятель церкви в Тебю Міхаель Оєрмо визнав, що не усвідомлював можливих ризиків, запрошуючи черниць до храму.
Він зазначив, що тепер розуміє, як подібні візити можуть використовуватися у пропагандистських цілях. Водночас він заперечив, що продаж сувенірів міг фінансувати війну, наголосивши, що йшлося про незначні суми.
Церкви як інструмент гібридної війни
У Церкві Швеції інцидент вважають частиною ширшої проблеми. За словами керівниці кризового планування Крістіни Сміт, Росія системно намагається:
- отримувати доступ до церковних будівель у країнах НАТО;
- розміщувати священнослужителів поблизу військових баз та аеропортів;
- створювати ілюзію підтримки Кремля за кордоном.
Вона наголосила, що вторгнення РФ у 2022 році стало "груби́м пробудженням" для шведського суспільства.
Церква біля стратегічного аеропорту
Окрему стурбованість викликає православна церква у Вестеросі, збудована за 300 метрів від стратегічного аеропорту Стокгольм-Вестерос.
Шведські спецслужби припускають, що об’єкт може використовуватися для спостереження за критичною інфраструктурою. У міській раді заявили, що церкву підозрюють у зборі розвідувальної інформації проти Швеції.
Монастир Святої Єлизавети заперечує підтримку війни та заявляє, що займається виключно допомогою нужденним. На запит журналістів The Telegraph оперативної відповіді надано не було.
Раніше ми писали, що у Києві при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" виявили підпільну школу, де діти навчаються за радянськими підручниками, вивчають російську та дивляться російські фільми.