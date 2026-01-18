ua en ru
Вс, 18 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Швеции разоблачили "Z-монахинь": связанные с РФ монахини собирали деньги в церквях

Россия, Воскресенье 18 января 2026 09:36
UA EN RU
В Швеции разоблачили "Z-монахинь": связанные с РФ монахини собирали деньги в церквях Фото: Монастырь Святой Елизаветы (Telegram)
Автор: Наталья Кава

Накануне Рождества монахини из белорусского монастыря Святой Елизаветы продавали изделия ручной работы в шведских церквях. Впоследствии выяснилось, что за этой деятельностью могли стоять российская пропаганда и спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Связи с ГРУ и поддержка агрессии РФ

Церковь Швеции официально предупредила, что средства собирали представительницы монастыря, который:

  • открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину;
  • имеет тесные связи с российской военной разведкой ГРУ;
  • использует доходы для поддержки российского национализма и войны.

В заявлении отмечается, что утверждения о благотворительности являются ложными, а верующих призвали не поддерживать деятельность монастыря в любой форме.

Кто такие "Z-монахини"

Монахини монастыря Святой Елизаветы известны как так называемые "Z-монахини" - после начала полномасштабной войны они публично демонстрировали символ "Z".

Их неоднократно фиксировали:

  • на временно оккупированных территориях Украины;
  • в бронежилетах рядом с российскими военными;
  • во время мероприятий по "повышению боевого духа" армии РФ.

Духовный руководитель монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл монахинь "боевой единицей".

Реакция Швеции и объяснения настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что не осознавал возможных рисков, приглашая монахинь в храм.

Он отметил, что теперь понимает, как подобные визиты могут использоваться в пропагандистских целях. В то же время он отрицает, что продажа сувениров могла финансировать войну, подчеркнув, что речь шла о незначительных суммах.

Церкви как инструмент гибридной войны

В Церкви Швеции инцидент считают частью более широкой проблемы. По словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, Россия системно пытается:

  • получать доступ к церковным зданиям в странах НАТО;
  • размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов;
  • создавать иллюзию поддержки Кремля за рубежом.

Она подчеркнула, что вторжение РФ в 2022 году стало "грубым пробуждением" для шведского общества.

Церковь возле стратегического аэропорта

Отдельную обеспокоенность вызывает православная церковь в Вестеросе, построенная в 300 метрах от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос.

Шведские спецслужбы предполагают, что объект может использоваться для наблюдения за критической инфраструктурой. В городском совете заявили, что церковь подозревают в сборе разведывательной информации против Швеции.

Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку войны и заявляет, что занимается исключительно помощью нуждающимся. На запрос журналистов The Telegraph оперативного ответа предоставлено не было.

Ранее мы писали, что в Киеве при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" обнаружили подпольную школу, где дети учатся по советским учебникам, изучают русский и смотрят российские фильмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Швеция
Новости
Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев
Россияне штурмуют на нескольких направлениях: Генштаб показал карты боев
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа