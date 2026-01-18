В Швеции разоблачили "Z-монахинь": связанные с РФ монахини собирали деньги в церквях

Накануне Рождества монахини из белорусского монастыря Святой Елизаветы продавали изделия ручной работы в шведских церквях. Впоследствии выяснилось, что за этой деятельностью могли стоять российская пропаганда и спецслужбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Связи с ГРУ и поддержка агрессии РФ

Церковь Швеции официально предупредила, что средства собирали представительницы монастыря, который:

открыто поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину;

имеет тесные связи с российской военной разведкой ГРУ;

использует доходы для поддержки российского национализма и войны.

В заявлении отмечается, что утверждения о благотворительности являются ложными, а верующих призвали не поддерживать деятельность монастыря в любой форме.

Кто такие "Z-монахини"

Монахини монастыря Святой Елизаветы известны как так называемые "Z-монахини" - после начала полномасштабной войны они публично демонстрировали символ "Z".

Их неоднократно фиксировали:

на временно оккупированных территориях Украины;

в бронежилетах рядом с российскими военными;

во время мероприятий по "повышению боевого духа" армии РФ.

Духовный руководитель монастыря протоиерей Андрей Лемешонок ранее называл монахинь "боевой единицей".

Реакция Швеции и объяснения настоятеля

Настоятель церкви в Тебю Михаэль Оермо признал, что не осознавал возможных рисков, приглашая монахинь в храм.

Он отметил, что теперь понимает, как подобные визиты могут использоваться в пропагандистских целях. В то же время он отрицает, что продажа сувениров могла финансировать войну, подчеркнув, что речь шла о незначительных суммах.

Церкви как инструмент гибридной войны

В Церкви Швеции инцидент считают частью более широкой проблемы. По словам руководительницы кризисного планирования Кристины Смит, Россия системно пытается:

получать доступ к церковным зданиям в странах НАТО;

размещать священнослужителей вблизи военных баз и аэропортов;

создавать иллюзию поддержки Кремля за рубежом.

Она подчеркнула, что вторжение РФ в 2022 году стало "грубым пробуждением" для шведского общества.

Церковь возле стратегического аэропорта

Отдельную обеспокоенность вызывает православная церковь в Вестеросе, построенная в 300 метрах от стратегического аэропорта Стокгольм-Вестерос.

Шведские спецслужбы предполагают, что объект может использоваться для наблюдения за критической инфраструктурой. В городском совете заявили, что церковь подозревают в сборе разведывательной информации против Швеции.

Монастырь Святой Елизаветы отрицает поддержку войны и заявляет, что занимается исключительно помощью нуждающимся. На запрос журналистов The Telegraph оперативного ответа предоставлено не было.