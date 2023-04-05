Швеція не виключає воєнного нападу на країну, через що планує збільшити оборонні витрати

У середу, 5 квітня, в уряді Швеції представили пропозицію щодо бюджету, яка покликана забезпечити умови для подальшого нарощування обороноздатності країни та її підготовки до членства в НАТО. Також в уряді не виключили воєнний напад на країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Швеції.

Згідно з пропозицією, військові асигнування у 2023 році збільшаться на 63,83 млн доларів, а обсяг військових замовлень зросте на 1,62 млрд доларів.

"Оборона Швеції та її безпека є для уряду важливим пріоритетом. У Європі йде війна, і воєнний напад на Швецію виключати не можна", - йдеться у заяві.

Тому уряд вживає заходів для зміцнення безпеки Швеції. У поправки до бюджету, який уряд представить 17 квітня, включено зміцнення національної оборони та підготовка до шведського членства в НАТО. Мова йде про заходи щодо зміцнення управління збройними силами, у тому числі шляхом посилення функціональності стратегічних мереж та систем попередження. Також передбачено модернізацію деяких типів винищувачів JAS 39 Gripen.