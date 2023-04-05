Швеція не виключає воєнного нападу на країну, через що планує збільшити оборонні витрати

У середу, 5 квітня, в уряді Швеції представили пропозицію щодо бюджету, яка покликана забезпечити умови для подальшого нарощування обороноздатності країни та її підготовки до членства в НАТО. Також в уряді не виключили воєнний напад на країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони Швеції.
Згідно з пропозицією, військові асигнування у 2023 році збільшаться на 63,83 млн доларів, а обсяг військових замовлень зросте на 1,62 млрд доларів.
"Оборона Швеції та її безпека є для уряду важливим пріоритетом. У Європі йде війна, і воєнний напад на Швецію виключати не можна", - йдеться у заяві.
Тому уряд вживає заходів для зміцнення безпеки Швеції. У поправки до бюджету, який уряд представить 17 квітня, включено зміцнення національної оборони та підготовка до шведського членства в НАТО. Мова йде про заходи щодо зміцнення управління збройними силами, у тому числі шляхом посилення функціональності стратегічних мереж та систем попередження. Також передбачено модернізацію деяких типів винищувачів JAS 39 Gripen.
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Швеції привітало Фінляндію з наближенням до вступу в Північноатлантичний альянс.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про намір відвідати Швецію у квітні з метою обговорення вступу країни до НАТО.
Сьогодні в кулуарах зустрічі НАТО в Брюсселі міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем зустрівся зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу та головою МЗС Угорщини Петром Сійярто.
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