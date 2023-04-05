Швеция не исключает военного нападения на страну, из-за чего планирует увеличить расходы на оборону

В среду, 5 апреля, в правительстве Швеции было представлено предложение о бюджете, которое призвано обеспечить условия для дальнейшего наращивания обороноспособности страны и ее подготовки к членству в НАТО. Также в правительстве не исключили военное нападение на страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны Швеции.

Согласно предложению, военные ассигнования в 2023 году увеличатся на 63,83 млн долларов, а объем военных заказов вырастет на 1,62 млрд долларов.

"Оборона Швеции и ее безопасность - для правительства важный приоритет. В Европе идет война, и военное нападение на Швецию исключать нельзя", - говорится в заявлении.

Поэтому правительство принимает меры по укреплению безопасности Швеции. В поправки к бюджету, который правительство представит 17 апреля, включены укрепление национальной обороны и подготовка к шведскому членству в НАТО. Речь идет о мерах по укреплению управления вооруженными силами, в том числе путем усиления функциональности стратегических сетей и систем предупреждения. Также предусмотрена модернизация некоторых типов истребителей JAS 39 Gripen.