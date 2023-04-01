Швеція привітала Фінляндію з наближенням до вступу в НАТО

Сьогодні, 1 квітня, Міністерство закордонних справ Швеції привітало Фінляндію з наближенням до вступу в Північноатлантичний альянс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швеції.

Наразі всі країни-члени НАТО ратифікували заявку Фінляндії, і вже найближчими днями країна стане повноправним членом альянсу.

"Ми раді за Фінляндію. Це важливий крок вперед для нашої братської країни, і вступ до неї зміцнить безпеку як Фінляндії, так і Швеції. Але, як заявила Фінляндія, їхнє членство не є повним, поки Швеція також не стане членом", - сказав міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом.

Він наголосив, що швецький уряд продовжить працювати над тим, щоб Швеція також стала членом НАТО.

«Уряд тепер невтомно працюватиме, щоб Швеція також стала членом, і нашою метою залишається, щоб Швеція стала членом НАТО у зв’язку з Вільнюським самітом", - наголоси Біллстрьом.

Нагадаємо, сьогодні президент Туреччини Реджеп Ердоган затвердив ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

Раніше ми писали, що 27 березня парламент Угорщини проголосував за ратифікацію вступу Фінляндії до НАТО.

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