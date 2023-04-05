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Говоритиме про вступ до НАТО: Остін в квітні відвідає Швецію

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Середа 05 квітня 2023 07:07
Говоритиме про вступ до НАТО: Остін в квітні відвідає Швецію Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про намір відвідати Швецію у квітні з метою обговорення вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Ллойд Остін висловив свою вдячність Фінляндії, яка стала 31-им членом НАТО в день 74-ї річниці Альянсу. Міністр зазначив, що приєднання Фінляндії до НАТО є доказом привабливості демократичних цінностей Альянсу та підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку.

Остін висловив своє нетерпіння щодо спільної роботи з Фінляндією як союзником, а також щодо якнайшвидшого вступу до НАТО Швеції. Міністр зазначив, що планує обговорити низку питань регіональної безпеки та плани щодо вступу Швеції до НАТО в рамках свого візиту до Швеції наприкінці цього місяця.

Нагадаємо, що на думку генсека НАТО Йенса Столтенберга, вступ Фінляндії до НАТО став значним посиленням альянсу.

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