У Швеції почали судити шпигуна, який збирав інформацію для ГРУ Росії

Зазначається, що шпигун працював на ГРУ Росії протягом 10 років.

"60-річного Сергія Скворцова звинувачують у грубій незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та проти іноземної держави", - сказав прокурор.

Під іноземною державою прокурор мав на увазі США.

Що цьому передувало

Скворцов був заарештований у листопаді разом зі своєю дружиною під час операції в Наке (місцевий муніципалітет - ред.) під Стокгольмом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що елітна поліція спустилася з двох вертольотів Black Hawk, щоб заарештувати пару.

Скворцов перебуває під вартою з моменту арешту і заперечує будь-які правопорушення, за словами його адвоката Ульріки Борг. Його дружину було звільнено без пред'явлення звинувачень після розслідування, проведеного шведською службою безпеки.

Російські шпигуни в країнах Європи

Раніше Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

Також у Словенії поліція та Служба розвідки розслідують справу за участю росіянина, який намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі Збройних сил країни у місті Церкле-о-Кркі.

Нещодавно Служба державної безпеки Латвії (СДБ) повідомила про спроби російських спецслужб вербувати біженців з України.