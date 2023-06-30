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В Польщі затримали професійного хокеїста, звинувачують в шпигунстві на користь Росії

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П'ятниця 30 червня 2023 11:39
В Польщі затримали професійного хокеїста, звинувачують в шпигунстві на користь Росії Фото: в Польщі затримали професійного хокеїста, звинувачують в шпигунстві на користь Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало 28-річного професійного хокеїста. Чоловіка звинувачують в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Підозрюваного у шпигунстві чоловіка затримали в Сілезькому воєводстві, але він мав діяти по всій Польщі. Це 28-річний Максим С., який нещодавно був професійним хокеїстом клубу першої ліги", - пише видання.

Затриманий є громадянином Росії. Для російської розвідки чоловік виконував завдання в Польщі, зокрема збирав інформацію про критичну інфраструктуру в кількох воєводствах.

За словами генерального прокурора Польщі Збігнєва Зебро, це 14-й затриманий учасник відпрацьованої шпигунської мережі. Зазначається, що затриманий та інші підозрювані входили в шпигунську мережу, яка вела розвідувальну діяльність і пропаганду проти Польщі, а також готувала акти саботажу на запит російської розвідки.

Затриманого хокеїста звинуватили в участі в організованій злочинній групі та діях в інтересах іноземної розвідки проти інтересів Польщі. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

У Європі збільшилася кількість російських шпигунів

На тлі російської агресії проти України Німеччина готується до агресивніших шпигунських операцій країни окупанта та діяльності в кіберпросторі.

Зокрема декількох шпигунів, які працювали на спецслужби Росії й Білорусі вдалося зловити протягом останніх років в Латвії. Шпигуни здебільшого стежили за військовою інфраструктурою країни.

Також загроза шпигунства з боку Росії та Китаю залишається високою у Швейцарії. Російські шпигуни, які полюють на військові дані, часто діють під дипломатичним прикриттям.

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