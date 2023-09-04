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В Швеции начали судить шпиона, который собирал информацию для ГРУ России

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В окружном суде Стокгольма сегодня, 4 сентября, начался процесс над шведским гражданином российского происхождения. Его обвиняют в сборе информации для ГРУ РФ.

Об этом заявил прокурор Генрик Олин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что шпион работал на ГРУ России в течение 10 лет. 

"60-летнего Сергея Скворцова обвиняют в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и против иностранного государства", - сказал прокурор.

Под иностранным государством прокурор имел в виду США.

Что этому предшествовало

Скворцов был арестован в ноябре вместе со своей женой во время операции в Наке (местный муниципалитет - ред.) под Стокгольмом. 

Ранее СМИ сообщали, что элитная полиция спустилась с двух вертолетов Black Hawk, чтобы арестовать пару.

Скворцов находится под стражей с момента ареста и отрицает какие-либо правонарушения, по словам его адвоката Ульрики Борг. Его жена была освобождена без предъявления обвинений после расследования, проведенного шведской службой безопасности.

Российские шпионы в странах Европы.

Ранее Агентство внутренней безопасности Польши задержало 28-летнего профессионального хоккеиста. Мужчину обвиняют в шпионаже в пользу России.

Также в Словении полиция и служба разведки расследуют дело с участием россиянина, который пытался сфотографировать технику и имущество на аэродроме Вооруженных сил страны в городе Церкле-о-Крки.

Недавно Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) сообщила о попытках российских спецслужб вербовать беженцев из Украины.

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