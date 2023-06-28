Шпигував за військовим аеродромом. У Словенії затримали росіянина

У Словенії поліція та Служба розвідки розслідують справу за участю росіянина, який намагався сфотографувати техніку та майно на аеродромі збройних сил країни у місті Церкле-о-Кркі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTV Slovenija .

Повідомляється, що 4 червня під час дня відкритих дверей на аеродромі в одному з ангарів було помічено молодого чоловіка, який фотографував військову техніку та приміщення. Заходити до приміщень відвідувачам заходу заборонялося. У ситуацію втрутилася військова поліція і фотографа затримали.

За неофіційною інформацією, затриманим виявився студент, який навчається у Ново-Місці, що у сусідньому регіоні. Чоловіка затримали, допитали та відпустили.

У Міністерстві оборони Словенії підтвердили, що незвичайну активність одного з відвідувачів дня відчинених дверей аеропорту у Церкові-о-Крку ретельно перевірили.

У Європі збільшилася кількість шпигунів на користь РФ

В останні роки в Європі почастішала кількість спроб шпигунства росіянами. Так, на тлі війни в Україні Німеччина готується до агресивніших шпигунських операцій Росії. Берлін вважає, що вони відбуватимуться саме на їхній території.

Також за останні кілька років латвійським силовикам вдалося зловити кількох чоловіків, які допомагали спецслужбам Росії та Білорусі. Шпигуни здебільшого стежили за військовою інфраструктурою країни.

Також загроза шпигунства з боку Росії та Китаю залишається високою у Швейцарії. Російські шпигуни, які полюють на військові дані, часто діють під дипломатичним прикриттям.