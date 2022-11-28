У Швеції назвали єдиний спосіб завершення війни Росії проти України

За словами міністра, останній пакет військової допомоги Швеції для України став дорожче за сукупну вартість усіх попередніх. Він відзначив, що його країна планує й надалі допомагати нашим воїнам, оскільки вони за усіх спиняють агресію Росії.

"Лише завдавши їй (Росії, - ред.) поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка Росії", - заявив Більстрем.

Міністр зауважив, що поразка України була б сигналом для всіх авторитарних країн, що війна, хоч й застарілий, однак можливий спосіб досягнення політичних цілей.

"Це було б абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти", - наголосив міністр.