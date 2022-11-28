У Швеції назвали єдиний спосіб завершення війни Росії проти України

Швеція готова й надалі підтримувати Україну у війні. Росія повинна зазнати поразку, аби конфлікт нарешті закінчився.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема в інтерв'ю для LRT.
За словами міністра, останній пакет військової допомоги Швеції для України став дорожче за сукупну вартість усіх попередніх. Він відзначив, що його країна планує й надалі допомагати нашим воїнам, оскільки вони за усіх спиняють агресію Росії.
"Лише завдавши їй (Росії, - ред.) поразки у війні ми зможемо забезпечити мирне і стабільне майбутнє. Територіальна цілісність України має бути відновлена. А для цього останнє слово має бути за українською владою. Але єдине, що може завершити цей конфлікт - це військова поразка Росії", - заявив Більстрем.
Міністр зауважив, що поразка України була б сигналом для всіх авторитарних країн, що війна, хоч й застарілий, однак можливий спосіб досягнення політичних цілей.
"Це було б абсолютно неприйнятно. Швеція - дуже миролюбна країна. Але ми вміємо розпізнати війни, у яких необхідно перемогти", - наголосив міністр.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі відомі подробиці останнього пакету допомоги Швеції для України.
Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц переконаний у тому, що у Росії майже немає шансів перемогти у війні проти України.
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