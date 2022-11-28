В Швеции назвали единственный способ завершения войны России против Украины

По словам министра, последний пакет военной помощи Швеции для Украины стал дороже совокупной стоимости всех предыдущих. Он отметил, что его страна планирует и в дальнейшем помогать нашим воинам, поскольку они за всех останавливают агрессию России.

"Только нанеся ей (России, - ред.) поражение в войне мы сможем обеспечить мирное и стабильное будущее. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. А для этого последнее слово должно быть за украинскими властями. Но единственное, что может завершить этот конфликт - это военное поражение России", - заявил Бильстрем.

Министр отметил, что поражение Украины было бы сигналом для всех авторитарных стран, что война, хоть и устаревший, однако возможный способ достижения политических целей.

"Это было бы абсолютно неприемлемо. Швеция - очень миролюбивая страна. Но мы умеем распознать войны, в которых необходимо победить", - подчеркнул министр.