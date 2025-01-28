ua en ru
Вт, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в посольство РФ

Вівторок 28 січня 2025 11:08
UA EN RU
У Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в посольство РФ Ілюстративне фото: у Стокгольмі невідомий намагався прорватись в посольство РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Стокгольмі, Швеція, правоохоронці затримали невідомого чоловіка. Він намагався на авто увірватись у посольство Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SVT.

Як пише видання, чоловіка було заарештовано, його підозрюють у спробі проникнення на територію посольства при обтяжуючих обставинах після того, як він в'їхав у ворота посольства.

"Він все ще перебував у машині і може бути легко заарештований", - розповів речник місцевої поліції Даніель Вікдаль.

Поліція отримала повідомлення про інцидент о 06.54 (за місцевим часом - ред.) у вівторок. За даними поліції, затриманому близько 45 років. Йому не вдалось потрапити всередину посольства.

Нагадаємо, у листопаді минулого року невідомі напали на посольство Російської Федерації у Стокгольмі. Вони скинули з безпілотника фарбу на будівлю.

А до того невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві. Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стокгольм Російська Федерація Посольство РФ
NEWS
Умань без світла, пожежі у Харкові, а в Одесі пошкоджений ЖК: все про наслідки нічної атаки
Умань без світла, пожежі у Харкові, а в Одесі пошкоджений ЖК: все про наслідки нічної атаки
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше