Росія знову скаржиться: на їх посольство у Швеції скинули пакет із фарбою
У Стокгольмі на територію російського посольства невідомий дрон скинув пакет із фарбою. Росіяни активно почали на це скаржитись в соцмережах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
Сьогодні, 7 вересня, посольство Росії у Швеції знову "зазнало нападу" з використанням дрона.
За даними російської дипмісії з невідомого безпілотника на територію посольства було скинуто пластиковий пакет з фарбою.
Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема минулого року невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві.
Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.
А вже за кілька днів у Швеції безпілотник скинув фарбу на посольство Російської Федерації.
Крім того, на початку цього року у Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в російське посольство.
Ще до цього огорожу будівлі російського посольства червоною фарбою облили у столиці Польщі Варшаві. Група людей зробила це на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.