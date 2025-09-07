ua en ru
Росія знову скаржиться: на їх посольство у Швеції скинули пакет із фарбою

Росія, Неділя 07 вересня 2025 18:12
Росія знову скаржиться: на їх посольство у Швеції скинули пакет із фарбою Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Стокгольмі на територію російського посольства невідомий дрон скинув пакет із фарбою. Росіяни активно почали на це скаржитись в соцмережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Сьогодні, 7 вересня, посольство Росії у Швеції знову "зазнало нападу" з використанням дрона.

За даними російської дипмісії з невідомого безпілотника на територію посольства було скинуто пластиковий пакет з фарбою.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Зокрема минулого року невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві.

Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.

А вже за кілька днів у Швеції безпілотник скинув фарбу на посольство Російської Федерації.

Крім того, на початку цього року у Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в російське посольство.

Ще до цього огорожу будівлі російського посольства червоною фарбою облили у столиці Польщі Варшаві. Група людей зробила це на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.

Російська Федерація Швеція
