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У Швеції бояться нападу Росії і назвали причину

Фото: міністр оборони Швеції Пал Йонсон (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація може напасти на Швецію. Це може відбутись через бажання РФ отримати контроль над Балтійським морем.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Швеції Пал Йонсон в інтерв'ю Rzeczpospolita.

Він зауважив що Росія перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря в Чорне. Однак російський флот у Санкт-Петербурзі та Калінінграді залишився практично недоторканим.

"Росія становить загрозу для Швеції, як і для решти країн НАТО. Ми не можемо виключити напад Росії на нашу країну”, - сказав Йонсон.

На його думку, метою агресії Кремля може бути прагнення контролю у Балтійському морі.

"Після початку російського вторгнення в Україну військове, а також комерційне значення Балтійського моря для Кремля ще більше зросло. Тому ми маємо враховувати агресивні наміри Росії у своїх військових планах", - розповів він.

Водночас Йонсон зауважив, що Швеція реалізує амбітну програму з розширення свого військово-морського флоту.

"ВМС Швеції традиційно зосереджені в Балтійському морі. Наші підводні човни чудово знають морське дно. Ми також маємо великий флот кораблів і чудовий десант. Однак через поточну ситуацію ми реалізуємо амбітну програму розширення ВМС", - зазначив він.

Що відомо про Балтійську лінію оборони

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що Польща та балтійські країни пропонують побудувати лінію оборони на кордоні з Росією і Білоруссю. Лист з пропозицією було відправлено до ЄС.

Також відомо, що в Естонії працюють над Балтійською лінією оборони. Там спочатку збудують 40 опорних пунктів та 12 складських зон, потім додадуть ще 8 опорних пунктів.

Також варто нагадати, що Швеція приєдналася до НАТО в березні 2024 року після того, як вторгнення Росії в Україну змусило переглянути її політику національної безпеки

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Російська ФедераціяШвеціяБалтійське море