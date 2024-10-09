У Швеції бояться нападу Росії і назвали причину

Він зауважив що Росія перекинула частину своїх десантних сил з Балтійського моря в Чорне. Однак російський флот у Санкт-Петербурзі та Калінінграді залишився практично недоторканим.

"Росія становить загрозу для Швеції, як і для решти країн НАТО. Ми не можемо виключити напад Росії на нашу країну”, - сказав Йонсон.

На його думку, метою агресії Кремля може бути прагнення контролю у Балтійському морі.

"Після початку російського вторгнення в Україну військове, а також комерційне значення Балтійського моря для Кремля ще більше зросло. Тому ми маємо враховувати агресивні наміри Росії у своїх військових планах", - розповів він.

Водночас Йонсон зауважив, що Швеція реалізує амбітну програму з розширення свого військово-морського флоту.

"ВМС Швеції традиційно зосереджені в Балтійському морі. Наші підводні човни чудово знають морське дно. Ми також маємо великий флот кораблів і чудовий десант. Однак через поточну ситуацію ми реалізуємо амбітну програму розширення ВМС", - зазначив він.