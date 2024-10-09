В Швеции боятся нападения России и назвали причину

Он отметил, что Россия перебросила часть своих десантных сил с Балтийского моря в Черное. Однако российский флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остался практически нетронутым.

"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", - сказал Йонсон.

По его мнению, целью агрессии Кремля может быть стремление к контролю в Балтийском море.

"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах", – рассказал он.

В то же время Йонсон отметил, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.

"ВМС Швеции традиционно сосредоточены в Балтийском море. Наши подлодки прекрасно знают морское дно. Мы также имеем большой флот кораблей и отличный десант. Однако из-за текущей ситуации мы реализуем амбициозную программу расширения ВМС", - отметил он.