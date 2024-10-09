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В Швеции боятся нападения России и назвали причину

Фото: министр обороны Швеции Пал Йонсон (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация может напасть на Швецию. Это может произойти из-за желания РФ получить контроль над Балтийским морем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Швеции Пал Йонсон в интервью Rzeczpospolita.

Он отметил, что Россия перебросила часть своих десантных сил с Балтийского моря в Черное. Однако российский флот в Санкт-Петербурге и Калининграде остался практически нетронутым.

"Россия представляет угрозу для Швеции, как и для остальных стран НАТО. Мы не можем исключить нападение России на нашу страну", - сказал Йонсон.

По его мнению, целью агрессии Кремля может быть стремление к контролю в Балтийском море.

"После начала российского вторжения в Украину военное, а также коммерческое значение Балтийского моря для Кремля еще больше возросло. Поэтому мы должны учитывать агрессивные намерения России в своих военных планах", – рассказал он.

В то же время Йонсон отметил, что Швеция реализует амбициозную программу по расширению своего военно-морского флота.

"ВМС Швеции традиционно сосредоточены в Балтийском море. Наши подлодки прекрасно знают морское дно. Мы также имеем большой флот кораблей и отличный десант. Однако из-за текущей ситуации мы реализуем амбициозную программу расширения ВМС", - отметил он.

Что известно о Балтийской линии обороны

Ранее РБК-Украина говорила о том, что Польша и балтийские страны предлагают построить линию обороны на границе с Россией и Беларусью. Письмо с предложением было отправлено в ЕС.

Также известно, что в Эстонии работают над Балтийской линией обороны. Там сначала построят 40 опорных пунктов и 12 складских зон, затем прибавят еще 8 опорных пунктов.

Также следует напомнить, что Швеция присоединилась к НАТО в марте 2024 года после того, как вторжение России в Украину заставило пересмотреть ее политику национальной безопасности.

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Российская ФедерацияШвецияБалтийское море