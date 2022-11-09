Швеція збирається змінити конституцію через вимоги Ердогана

Зокрема, на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Анкарі новий прем'єр Швеції Ульф Крістерссон пообіцяв, що його уряд вестиме боротьбу "з тероризмом та терористичними організаціями, такими як PKK".

"Кілька тижнів тому мій уряд був обраний із мандатом забезпечувати пріоритет закону та правопорядку. Це включає боротьбу з тероризмом та терористичними організаціями, такими як PKK, - заявив Крістерссон під час спільної прес-конференції 8 листопада. - Тому я хочу запевнити всіх турків: Швеція виконає всі свої обов'язки перед Туреччиною щодо захисту від терористичних загроз як до свого вступу до НАТО, так і у майбутній ролі союзника".

Що стосується Ердогана, то той заявив, що "щиро" бажає вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Ердоган повідомив також, що його наступну зустріч зі шведським прем'єром намічено на кінець листопада. Вона відбудеться у Стокгольмі.

Як пояснив парламент Швеції у вівторок, 9 листопада, відповідні зміни дозволять "обмежити свободу зборів груп, залучених до тероризму".

Очікується, що голосування з цього питання відбудеться 16 листопада. Якщо депутати риксдагу підтримають необхідні поправки, посилений варіант антитерористичного законодавства, яке діє у його нинішній формі з липня, набуде чинності з 1 січня 2023 року. Як пояснюють експерти, тоді у Швеції буде легше порушувати справи проти членів забороненої в Туреччині Робочої партії Курдистану (PKK).

Для довідки

Турецький конфлікт із "Робітничою партією Курдистану" триває вже кілька десятиліть. Курдистан - регіон на території одразу чотирьох країн: Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії. Там живуть близько 30 млн курдів. РПК - лівий рух, утворений у Туреччині наприкінці 1970-х, у розпал зіткнень турецьких ультранаціоналістичних та опозиційних лівих груп. У 1984 році протистояння турецької влади та курдських повстанців переросло у збройний конфлікт. Він із перервами триває й зараз.