Швеция собирается изменить конституцию из-за требований Эрдогана

В частности, на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре новый премьер Швеции Ульф Кристерссон пообещал, что его правительство будет вести борьбу "с терроризмом и террористическими организациями, такими как PKK".

"Несколько недель назад мое правительство было избрано с мандатом обеспечивать приоритет закона и правопорядка. Это включает борьбу с терроризмом и террористическими организациями, такими как PKK, - заявил Кристерссон во время совместной пресс-конференции 8 ноября. - Поэтому я хочу заверить всех турков: Швеция исполнит все свои обязанности перед Турцией по защите от террористических угроз, как до своего вступления в НАТО, так и в будущей роли союзника".

Что касается Эрдогана, то тот заявил, что "искренне" желает вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Эрдоган сообщил также, что его следующая встреча со шведским премьером намечена на конец ноября. Она состоится в Стокгольме.

Как пояснил парламент Швеции во вторник, 8 ноября, соответствующие изменения позволят "ограничить свободу собраний групп, вовлеченных в терроризм".

Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 16 ноября. Если депутаты риксдага поддержат необходимые поправки, ужесточенный вариант антитеррористического законодательства, действующего в его нынешней форме с июля, вступит в силу с 1 января 2023 года. Как поясняют эксперты, тогда в Швеции станет легче заводить дела против членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PKK).

Для справки

Турецкий конфликт с "Рабочей партией Курдистана" длится уже несколько десятилетий. Курдистан - регион на территории сразу четырех стран: Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Там живут около 30 млн курдов. РПК - левое движение, образованное в Турции в конце 1970-х, в разгар столкновений турецких ультранационалистических и оппозиционных левых групп. В 1984 году противостояние турецких властей и курдских повстанцев переросло в вооруженный конфликт. Он с перерывами продолжается и сейчас.