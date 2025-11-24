Швеція заявила, що не визнає жодної частини України "російською"

Швеція ніколи не визнає анексію Росією Криму чи будь-якого іншого тимчасово окупованого регіону України.

Про це заявила глава МЗС Швеції Марія Мальмер Штенергард, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Дозвольте мені чітко заявити: Швеція не визнає незаконну анексію Росією Криму чи будь-якої іншої частини території України. Ми не будемо винагороджувати агресію", - зазначила Штенергард.

Глава МЗС також наголосила, що Україна неодноразово сигналізувала про свою готовність погодитися на повне та безумовне припинення вогню і вести переговори щодо мирного врегулювання, але Росія цього не зробила.

"Угода, яка включає ті основні елементи, що справді поважають суверенітет України та мають підтримку її народу матиме нашу підтримку. Але доки російська агресія триває, Швеція має чіткий двопунктний план щодо зміцнення України та послаблення Росії", - додала вона.

Вона також підкреслила, що Швеція не визнає незаконну анексію Росією українських територій.

"Оскільки РФ не змінила своєї позиції, Швеція також не змінила своєї позиції. Наша позиція залишається такою: для досягнення справедливого та тривалого миру кордони не можуть бути змінені силою", - додала глава МЗС Швеції.

За її словами, не може бути й обмежень щодо збройних сил України, які спровокують подальшу російську агресію, і не може бути жодних обмежень щодо повних суверенних прав українського народу обирати свій власний шлях, який включає шлях до членства в ЄС.