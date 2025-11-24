Швеция заявила, что не признает ни одной части Украины "российской"
Швеция никогда не признает аннексию Россией Крыма или любого другого временно оккупированного региона Украины.
Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Штенергард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию", - отметила Штенергард.
Глава МИД также подчеркнула, что Украина неоднократно сигнализировала о своей готовности согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, но Россия этого не сделала.
"Соглашение, которое включает те основные элементы, которые действительно уважают суверенитет Украины и имеют поддержку ее народа будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция имеет четкий двухпунктный план по укреплению Украины и ослаблению России", - добавила она.
Она также подчеркнула, что Швеция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий.
"Поскольку РФ не изменила своей позиции, Швеция также не изменила своей позиции. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", - добавила глава МИД Швеции.
По ее словам, не может быть и ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые спровоцируют дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений относительно полных суверенных прав украинского народа выбирать свой собственный путь, который включает путь к членству в ЕС.
Помощь Швеции Украине
Ранее стало известно, что Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.
Кроме того, ранее глава МИД Швеции отметила, что скандинавские страны, несмотря на совокупное население менее 30 млн человек, обеспечивают около трети всей военной помощи НАТО Украине в этом году.