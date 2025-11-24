ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Швеция заявила, что не признает ни одной части Украины "российской"

Понедельник 24 ноября 2025 13:40
UA EN RU
Швеция заявила, что не признает ни одной части Украины "российской" Фото: Мария Мальмер Штенергард (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Швеция никогда не признает аннексию Россией Крыма или любого другого временно оккупированного региона Украины.

Об этом заявила глава МИД Швеции Мария Мальмер Штенергард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Позвольте мне четко заявить: Швеция не признает незаконную аннексию Россией Крыма или любой другой части территории Украины. Мы не будем вознаграждать агрессию", - отметила Штенергард.

Глава МИД также подчеркнула, что Украина неоднократно сигнализировала о своей готовности согласиться на полное и безусловное прекращение огня и вести переговоры по мирному урегулированию, но Россия этого не сделала.

"Соглашение, которое включает те основные элементы, которые действительно уважают суверенитет Украины и имеют поддержку ее народа будет иметь нашу поддержку. Но пока российская агрессия продолжается, Швеция имеет четкий двухпунктный план по укреплению Украины и ослаблению России", - добавила она.

Она также подчеркнула, что Швеция не признает незаконную аннексию Россией украинских территорий.

"Поскольку РФ не изменила своей позиции, Швеция также не изменила своей позиции. Наша позиция остается такой: для достижения справедливого и прочного мира границы не могут быть изменены силой", - добавила глава МИД Швеции.

По ее словам, не может быть и ограничений в отношении вооруженных сил Украины, которые спровоцируют дальнейшую российскую агрессию, и не может быть никаких ограничений относительно полных суверенных прав украинского народа выбирать свой собственный путь, который включает путь к членству в ЕС.

Помощь Швеции Украине

Ранее стало известно, что Швеция может помочь Украине с оплатой сделки на поставку 150 истребителей JAS-39 Gripen шведского производства. Рассматривается ряд вариантов, которые помогут с финансированием сделки.

Кроме того, ранее глава МИД Швеции отметила, что скандинавские страны, несмотря на совокупное население менее 30 млн человек, обеспечивают около трети всей военной помощи НАТО Украине в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Вторжение России в Украину
Новости
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Мирный план США для Украины: что изменилось после Женевы и какие ожидания от этой недели
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины