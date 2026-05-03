Швеція затримала нафтовий танкер, який може входити до складу "тіньового флоту" РФ

"Сьогодні берегова охорона піднялася на борт ще одного судна, підозрюваного у приналежності до російського "тіньового флоту". Судно називається Jin Hui і, імовірно, ходить під фальшивим прапором", - написав міністр.

Він додав, що з приводу цього судна виникають питання щодо його мореплавності та відсутності страховки. Крім того, відомо, що танкер Jin Hui перебуває під санкціями ЄС, Британії та України.

"Огляд відбувся у шведських територіальних водах недалеко від Треллеборга близько 14:00 і був проведений у тісній співпраці берегової охорони та відповідних органів", - уточнив Карл-Оскар Болін.