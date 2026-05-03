UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Швеція затримала нафтовий танкер, який може входити до складу "тіньового флоту" РФ

19:24 03.05.2026 Нд
2 хв
Що відомо про зупинений танкер?
aimg Едуард Ткач
Фото: затриманий танкер Jin Hui (x.com/CarlOskar)

Сьогодні в неділю, 3 травня, берегова охорона Швеції зупинила і оглянула нафтовий танкер, який, імовірно, входить до складу "тіньового флоту" РФ.

Про це заявив міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Читайте також: У РФ заговорили про "порушення міжнародних норм" через затримання їхніх танкерів армією США

"Сьогодні берегова охорона піднялася на борт ще одного судна, підозрюваного у приналежності до російського "тіньового флоту". Судно називається Jin Hui і, імовірно, ходить під фальшивим прапором", - написав міністр.

Він додав, що з приводу цього судна виникають питання щодо його мореплавності та відсутності страховки. Крім того, відомо, що танкер Jin Hui перебуває під санкціями ЄС, Британії та України.

"Огляд відбувся у шведських територіальних водах недалеко від Треллеборга близько 14:00 і був проведений у тісній співпраці берегової охорони та відповідних органів", - уточнив Карл-Оскар Болін.

Затримання танкерів

Нагадаємо, вранці 3 квітня берегова охорона Швеції теж затримала підсанкційний танкер "Flora 1" з тіньового флоту РФ, який підозрюють у розливі нафти в Балтійському морі. Хоча через кілька днів судно вже відпустили, оскільки не вдалося знайти доказів.

Також ми писали, що Франція в рамках боротьби з "тіньовим флотом" РФ має намір подвоїти терміни ув'язнення і суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяШвеція