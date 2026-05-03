Швеция задержала нефтяной танкер, который может входить в состав "теневого флота" РФ

"Сегодня береговая охрана поднялась на борт еще одного судна, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту". Судно называется Jin Hui и, предположительно, ходит под ложным флагом", - написал министр.

Он добавил, что по поводу этого судна возникают вопросы насчет его мореходности и отсутствия страховки. Кроме того, известно, что танкер Jin Hui находится под санкциями ЕС, Британии и Украины.

"Досмотр состоялся в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга около 14:00 и был проведен в тесном сотрудничестве береговой охраны и соответствующих органов", - уточнил Карл-Оскар Болин.