Швеция задержала нефтяной танкер, который может входить в состав "теневого флота" РФ

19:24 03.05.2026 Вс
2 мин
Что известно об остановленном танкере?
aimg Эдуард Ткач
Швеция задержала нефтяной танкер, который может входить в состав "теневого флота" РФ Фото: задержанный танкер Jin Hui (x.com/CarlOskar)
Сегодня в воскресенье, 3 мая, береговая охрана Швеции остановила и досмотрела нефтяной танкер, который, вероятно, входит в состав "теневого флота" РФ.

Об этом заявил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

Читайте также: В РФ заговорили о "нарушении международных норм" из-за задержания их танкеров армией США

"Сегодня береговая охрана поднялась на борт еще одного судна, подозреваемого в принадлежности к российскому "теневому флоту". Судно называется Jin Hui и, предположительно, ходит под ложным флагом", - написал министр.

Он добавил, что по поводу этого судна возникают вопросы насчет его мореходности и отсутствия страховки. Кроме того, известно, что танкер Jin Hui находится под санкциями ЕС, Британии и Украины.

"Досмотр состоялся в шведских территориальных водах недалеко от Треллеборга около 14:00 и был проведен в тесном сотрудничестве береговой охраны и соответствующих органов", - уточнил Карл-Оскар Болин.

Задержание танкеров

Напомним, утром 3 апреля береговая охрана Швеции тоже задержала подсанкционной танкер "Flora 1" из теневого флота РФ, который подозревается в разливе нефти в Балтийском море. Хотя через пару дней судно уже отпустили, так как не удалось найти доказательств.

Также мы писали, что Франция в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ собирается удвоить сроки заключения и суммы штрафов для судов, которые ходят под фальшивым флагом или игнорируют приказы об остановке.

