Швеція запустила дослідницьку ракету: вона випадково впала в Норвегії

Шведська дослідницька ракета космічної корпорації SSC впала в горах Норвегії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Запуск ракети проводився вранці 24 квітня. Зазначається, що ракета піднялась на висоту 250 км, де мали проводитись експерименти в умовах невагомості. Потім вона відхилилась від траєкторії і впала в горах Норвегії.
"Вона приземлилась в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту", - заявив голова відділу комунікацій SSC Філіп Олссон.
Нагадаємо, що японська компанія ispace зуміла здійснити посадку свого модуля Hakuto-R на Місяць. Але поновити з ним зв'язок не вдалося.
Також ми писали, що компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.