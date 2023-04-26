Швеція запустила дослідницьку ракету: вона випадково впала в Норвегії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Запуск ракети проводився вранці 24 квітня. Зазначається, що ракета піднялась на висоту 250 км, де мали проводитись експерименти в умовах невагомості. Потім вона відхилилась від траєкторії і впала в горах Норвегії.

"Вона приземлилась в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту", - заявив голова відділу комунікацій SSC Філіп Олссон.