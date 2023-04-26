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Швеція запустила дослідницьку ракету: вона випадково впала в Норвегії

Фото: шведська дослідницька ракета впала в Норвегії (nkau.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Шведська дослідницька ракета космічної корпорації SSC впала в горах Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Запуск ракети проводився вранці 24 квітня. Зазначається, що ракета піднялась на висоту 250 км, де мали проводитись експерименти в умовах невагомості. Потім вона відхилилась від траєкторії і впала в горах Норвегії.

"Вона приземлилась в горах на висоті 1000 метрів і за 10 кілометрів від найближчого населеного пункту", - заявив голова відділу комунікацій SSC Філіп Олссон.

Нагадаємо, що японська компанія ispace зуміла здійснити посадку свого модуля Hakuto-R на Місяць. Але поновити з ним зв'язок не вдалося.

Також ми писали, що компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship.

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