Модуль японської компанії здійснив посадку на Місяць, але з ним втратили зв'язок

Японська компанія ispace зуміла здійснити посадку свого модуля Hakuto-R на Місяць. Але поновити з ним зв'язок не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію .

На трансляції можна було помітити, що модуль наближався до поверхні місяця зі зниженням швидкості. На останній ділянці зниження швидкості з модулем зник відеозв'язок, як і очікувалося раніше.

Але, згідно з показниками телеметрії, які вивели на екран, швидкість його зниження при досягненні нульової висоти становила лише 2 км/год. У результаті відновити зв'язок з ним так і не вдалося.

Варто зауважити, що посадковий модуль Hakuto-R стартував у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9. З початку операції модуль надіслав безліч зображень з орбіти.