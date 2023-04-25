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Модуль японської компанії здійснив посадку на Місяць, але з ним втратили зв'язок

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Вівторок 25 квітня 2023 21:25
Модуль японської компанії здійснив посадку на Місяць, але з ним втратили зв'язок Ілюстративне фото: модуль японської компанії здійснив посадку на Місяць, але з ним втратили зв'язок (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Японська компанія ispace зуміла здійснити посадку свого модуля Hakuto-R на Місяць. Але поновити з ним зв'язок не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пряму трансляцію.

На трансляції можна було помітити, що модуль наближався до поверхні місяця зі зниженням швидкості. На останній ділянці зниження швидкості з модулем зник відеозв'язок, як і очікувалося раніше.

Але, згідно з показниками телеметрії, які вивели на екран, швидкість його зниження при досягненні нульової висоти становила лише 2 км/год. У результаті відновити зв'язок з ним так і не вдалося.

Варто зауважити, що посадковий модуль Hakuto-R стартував у грудні 2022 року на ракеті SpaceX Falcon 9. З початку операції модуль надіслав безліч зображень з орбіти.

Нагадаємо, сьогодні, 25 квітня, вдень стало відомо, що Hakuto-R хотіли прилунити о 19:40 за київським часом.

Також ми писали, що компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX нещодавно здійснила перший запуск надважкої ракети Starship.

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