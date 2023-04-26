Швеция запустила исследовательскую ракету: она случайно упала в Норвегии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Запуск ракеты производился утром 24 апреля. Отмечается, что ракета поднялась на высоту 250 км, где должны были проводиться эксперименты в условиях невесомости. Затем она отстранилась от траектории и упала в горах Норвегии.

"Она приземлилась в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта", - заявил глава отдела коммуникаций SSC Филипп Олссон.