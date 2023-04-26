Швеция запустила исследовательскую ракету: она случайно упала в Норвегии

Шведская исследовательская ракета космической корпорации SSC рухнула в горах Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Запуск ракеты производился утром 24 апреля. Отмечается, что ракета поднялась на высоту 250 км, где должны были проводиться эксперименты в условиях невесомости. Затем она отстранилась от траектории и упала в горах Норвегии.
"Она приземлилась в горах на высоте 1000 метров и в 10 километрах от ближайшего населенного пункта", - заявил глава отдела коммуникаций SSC Филипп Олссон.
Напомним, что японская компания ispace сумела совершить посадку своего модуля Hakuto-R на Луну. Но восстановить с ним связь не удалось.
Также мы писали, что компания миллиардера Илона Маска SpaceX недавно совершила первый запуск сверхтяжелой ракеты Starship.
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