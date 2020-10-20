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Швеция запретила строить вышки 5G китайским компаниям

Стокгольм, Вторник 20 октября 2020 19:53
Швеция запретила строить вышки 5G китайским компаниям
Фото: сотовая вышка (flickr.com Ivan Radic)
Автор: Максим Зайченко

Швеция запрещает китайским технологическим компаниям Huawei и ZTE строить новые высокоскоростные беспроводные сети после того, как высокопоставленный чиновник службы безопасности назвал Китай одной из самых больших угроз для страны.

Об этом пишет Associated Press.

В шведском телекоммуникационном регуляторе заявили, что четыре оператора беспроводной связи, претендующие на частоты в предстоящем аукционе для новых сетей 5G, не должны использовать оборудование Huawei или ZTE.

"Китай является одной из самых больших угроз для Швеции. Китайское государство осуществляет кибершпионаж для содействия собственному экономическому развитию и развитию своего военного потенциала. Это делается путем широкого сбора разведданных и хищения технологий, научных исследований и разработок. Это то, что мы должны учитывать при построении сети 5G будущего", - заявил глава Службы внутренней безопасности Швеции Клас Фриберг.

Отмечается, что Швеция стала последней страной в Европе, которая запретила Huawei участвовать в создании сетей 5G, и ее решение, вероятно, добавит напряженности в отношениях между китайским правительством и западными державами.

Американские официальные лица провели интенсивную лоббистскую кампанию в Европе, чтобы убедить союзников, что Huawei может быть вынуждена содействовать коммунистической партии Китая в кибершпионаже. В Huawei последовательно отрицают эти обвинения.

Запрет также означает больше возможностей для основных конкурентов Huawei - шведской компании Ericsson и финской Nokia.

Напомним, ранее страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с дезинформацией о 5G.

Отметим, в мае группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи 5G.

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Новости Украины В мире ШвецияКитай5G (связь пятого поколения)

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