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Страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с дезинформацией о 5G

Понедельник 19 октября 2020 12:48
Страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с дезинформацией о 5G
Фото: флаги ЕС (facebook.comeucouncil)
Автор: Андрей Козловский

Более чем половина стран-членов ЕС призвали Еврокомиссию разработать стратегию борьбы с дезинформацией в отношении сети мобильной связи пятого поколения 5G. Такое обращение было направлено для того, чтобы остановить постоянные акты вандализма в отношении новых вышек.

Об этом сообщает Euractiv.

Как сообщается, подписанты обращения - Австрия, Португалия, Люксембург, Чехия, Финляндия, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Болгария, Хорватия, Греция и Кипр. Оно адресовано вице-президентам Еврокомиссии Маргрет Вестагер и Вери Юровой, а также еврокомиссару по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретону.

В письме страны ЕС призывают запустить информационную кампанию для борьбы с дезинформацией о якобы вреде технологии 5G, что привело к ряду поджогов вышек. Только за период с января до июня в этом году произошло более 140 нападений на вышки 5G.

Напомним, в мае группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи 5G.

Кроме того, новейшую связь стандарта 5G запустили на Эвересте - самой высокой горе мира.

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Новости Украины В мире 5G (связь пятого поколения)

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