Швеция запустила сеть 5G

Фото: сотовая вышка (flickr.com Ivan Radic)

C сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма

Сегодня телекоммуникационная группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи пятого поколения (5G). Скорость интернета ожидается на уровне более 1 гигабит в секунду.

Об этом сообщает DPA International.

Сообщается, что с сегодняшнего дня 5G будет доступна жителям Стокгольма. В Гетеборге и Мальме связь пятого поколения появится лишь 24 июня. Затем сеть постепенно будут расширять по всей стране.

Также отмечается, что большинство смартфонов все еще не поддерживают новую технологию. Как пояснила Tele2, сеть 5G с самого начала обеспечивает скорость интернет-серфинга более 1 гигабит в секунду, что в четыре раза быстрее, чем в современной сети 4G.

Согласно сообщению в газете Dagens Nyheter, компания запускает сеть 5G, опередив конкурентов Telia и Ericsson, которые планируют представить свои первые общедоступные сети 5G в понедельник, 25 мая.

Напомним, новейшую связь стандарта 5G запустили на Эвересте.

Также сообщалось, что компания Apple обдумывает возможный перенос выпуска первой линейки iPhone 5G на несколько месяцев.

РБК-Украина также писало, что украинское правительство одобрило тендеры на 5G и решение для запуска интернета в самолетах.

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Автор: Роман Калиниченко