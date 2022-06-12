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Швеция запретила компании Tetra Pak экспорт своей продукции в Россию

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Украина, Воскресенье 12 июня 2022 20:09
Швеция запретила компании Tetra Pak экспорт своей продукции в Россию Фото: Швейцария (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Dagens Nyheter.

Экспорт картона, бумаги и краски был запрещен в Россию в рамках пятого пакета санкций ЕС, принятого 8 апреля.

Две недели назад Tetra Pak обратилась к властям Швеции с просьбой разрешить экспорт в Россию из гуманитарных соображений.

Производитель, который, по его данным, производит семь из десяти упаковок молока и соков, которые продаются в России, просил сделать исключение, чтобы иметь возможность оказывать детям "гуманитарную помощь в виде продуктов питания". Кроме того, Tetra Pak в своем обращении предполагала, что прерывание экспорта может иметь не те последствия, на которые рассчитывают западные страны - Россия получит "доступ к технологиям, которых она сейчас не имеет".

Однако совет не согласился с компанией и в разрешении отказал.

"То, что заявила компания Tetra Pak, и изучение дела в целом не показывает с достаточной силой, что экспорт и доставка необходимы по гуманитарным причинам", - сказано в ответе, с которым ознакомились журналисты Dagens Nyheter.

Напомним, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. Страна ввела санкции против 200 россиян.

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