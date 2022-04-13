Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России

Пятый пакет санкции охватывает меры в области торговли, финансов и транспорта. Они включают запрет на импорт угля и других товаров, которые служат важным источником дохода для России (таких, как древесина, цемент, морепродукты и водка), а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России (включая промышленные роботы и некоторые химикаты).

Новые санкции вступают в силу в 13 апреля.