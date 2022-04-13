ru ua
Ср, 13 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России

Новина українською →
Берн, Среда 13 апреля 2022 16:26
Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России Фото: Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против России (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 13 апреля, Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций против России. В частности, Швейцария ввела санкции против 200 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Пятый пакет санкции охватывает меры в области торговли, финансов и транспорта. Они включают запрет на импорт угля и других товаров, которые служат важным источником дохода для России (таких, как древесина, цемент, морепродукты и водка), а также запрет на экспорт керосина и других товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала России (включая промышленные роботы и некоторые химикаты).

Новые санкции вступают в силу в 13 апреля.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал конкретных сроков отказа стран ЕС от российского газа и нефти.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Санкции против России
NEWS
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
49-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время для эмбарго. Или когда Германия перестанет покупать газ у России