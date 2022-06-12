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Швеція заборонила компанії Tetra Pak експорт своєї продукції до Росії

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Україна, Неділя 12 червня 2022 20:09
Швеція заборонила компанії Tetra Pak експорт своєї продукції до Росії Фото: Швейцарія (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Національна рада з питань торгівлі Швеції не дозволила пакувальному гіганту Tetra Pak ввозити в Росію необхідну для виробництва продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Dagens Nyheter.

Експорт картону, паперу та фарби було заборонено до Росії в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС, ухваленого 8 квітня.

Два тижні тому Tetra Pak звернулася до влади Швеції з проханням дозволити експорт до Росії з гуманітарних міркувань.

Виробник, який, за його даними, виробляє сім із десяти упаковок молока та соків, що продаються в Росії, просив зробити виняток, щоб мати можливість надавати дітям "гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування". Крім того, Tetra Pak у своєму зверненні передбачала, що переривання експорту може мати не ті наслідки, на які розраховують західні країни - Росія отримає "доступ до технологій, яких вона зараз не має".

Проте рада не погодилася з компанією і у дозволі відмовила.

"Те, що заявила компанія Tetra Pak, і вивчення справи в цілому не показує з достатньою силою, що експорт та доставка необхідні з гуманітарних причин", - сказано у відповіді, з якою ознайомилися журналісти Dagens Nyheter.

Нагадаємо, Швейцарія приєдналася до п'ятого пакету санкцій проти Росії. Країна ввела санкції проти 200 росіян.

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